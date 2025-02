El 26 de octubre (día de la actualización), reiniciaremos los trofeos de todos los jugadores en las ligas actuales. El procedimiento será como el que se lleva a cabo habitualmente al final de cada temporada, así que podréis recoger las recompensas a partir de 5000 trofeos.



Sin embargo, en lugar de usar tu último número de trofeos, usaremos tu máximo de trofeos, y el contador de trofeos después del reinicio se limitará a 6600 trofeos.

Conservarás todas tus insignias y logros anteriores, pero la temporada actual no contará. Esto significa, por ejemplo, que si te encuentras en el primer puesto de la liga cuando se realice el reinicio, esto no se tendrá en cuenta y no recibirás la insignia correspondiente (Número 1). Esto se debe a que no es una temporada completa.

Tu máximo de trofeos y tu clasificación más alta de la temporada (en el caso de que la tengas) aparecerán en tu perfil del jugador, en el apartado de «Estadísticas».



Se podrá jugar en el camino de leyendas en cuanto se lance la actualización, con una temporada completa disponible llena de recompensas. Sin embargo, la temporada será más corta de lo habitual: durará 12 días.