作為CRSC第1賽季的冠軍，Auk本賽季的發揮依然穩健。在作為初始邀請天王參賽後，Auk一上來就拿下週冠軍迎在起點，隨後賽季中期有向下的趨勢，但在賽季末一波強勢反彈重回高位，五次面對挑戰也是保持全勝，最終以總積分第1的成績晉級最強天王爭霸賽的準決賽。打法穩健幾乎沒有失誤，掌握優勢局穩住劣勢局，這兩點是Auk兩賽季以來的致勝法寶，再一次身居高位，以逸待勞的Auk將全力以赴實現自己的衛冕目標。