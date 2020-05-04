中國大陸賽區代表，Auk和Higher都是CRL戰隊賽時期的職業選手，對團體賽模式和KOH對決早已是輕車熟路，今年狀態非常出色的兩人將肩負起得分的重擔。而新人ONE-TWO雖然初出茅廬，但拿過週冠軍也足以證明他不俗的實力，更擊倒過Coco，讓他擁有一定的心理優勢。
韓國賽區代表隊，Coco和SandBox同樣是實力超群，Coco是CRSC本賽季雙冠得主，其招牌小費體系打出了世界級的水準。而SandBox更在今年CRL全球積分排行榜上名列第三，Light都曾敗在他手下。再加上初生之犢不畏虎的新人Seori，韓國賽區代表隊的實力絕對擁有奪冠機會。
日本賽區VS東南亞賽區
第2場，日本賽區和東南亞賽區也再次狹路相逢。 CRSC第1賽季總決賽，日本賽區憑藉強大的整體實力3比1淘汰東南亞賽區，此番再次相遇兩隊會擦出什麼火花？日本賽區代表隊有Lim l Endo、PANDORA和KK等實力堅強的高手，而東南亞賽區除了Panda繼續出戰外，Detect Proudwolf和guoyuan都是首度打入總決賽，更將扮演重要角色。
日本賽區代表隊可謂三神鼎立、實力超群。 Lim l Endo作為本賽季最大的驚喜，三連冠已經足以說明一切。 PANDORA則是今年CRL總積分排名高居全球前10。而KK作為已經打了4年職業的老將，狀態保持得也不錯，已經確定晉級CRL全球總決賽。經驗與實力兼具的三人，可以說是奪冠大熱門。
東南亞賽區代表隊雖然表面實力與選手知名度不如日本，但也絕非是任人宰割的隊伍。Panda本賽季兩奪周亞軍，戰勝過Higher等頂尖高手，實力位於選手中前半段。 Detect Proudwolf雖然是新人小將但打法非常成熟，也喜歡在牌組上鑽研。而guoyuan在之前的比賽中，曾經三殺KK並擋住過YUYA和Miku的踢館，連續5場對陣日本高手保持全勝，或許他將成為本場比賽的最大變數。
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AJUSTES DE EQUILIBRIO
REACCIONES
Auk
作為CRSC第1賽季的冠軍，Auk本賽季的發揮依然穩健。在作為初始邀請天王參賽後，Auk一上來就拿下週冠軍迎在起點，隨後賽季中期有向下的趨勢，但在賽季末一波強勢反彈重回高位，五次面對挑戰也是保持全勝，最終以總積分第1的成績晉級最強天王爭霸賽的準決賽。打法穩健幾乎沒有失誤，掌握優勢局穩住劣勢局，這兩點是Auk兩賽季以來的致勝法寶，再一次身居高位，以逸待勞的Auk將全力以赴實現自己的衛冕目標。
和Auk一樣，CRSC第1賽季的亞軍Higher本賽季也是穩紮穩打，晉級準決賽。同樣作為邀請天王之一，Higher本賽季依然發揮了自己的「優良傳統」，在6週比賽中拿到3座亞軍，冒泡賽最差成績也是前四，Higher擁有超高的下限。雖然在最後一週面臨老隊友Soloman落敗，但也許得到寶貴休息時間的Higher反而能因禍得福、做好衝冠的萬全準備。