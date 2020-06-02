Esta Temporada hacemos cambios a la Torre bombardera, Príncipe, Terremoto y Paquete real. Estaremos también estandarizando el tiempo de despliegue de las Tropas.
¡Mira abajo todos los cambios de la Temporada 12!
贵为今年总决赛的第5号种子，Samuel今年的月赛打得非常不错。今年CRL八个赛季，Samuel在上半赛季中就曾连续三次打进月度决赛，全年一共四次打进月度决赛更是和Light、SandBox一样并列第一。但Samuel在下半赛季有些放松，明显是已经在收力了，不但仅有一次突破瑞士轮，而且还打出了5胜6负这样的崩盘表现，巴西小哥的心思应该已经飘到了总决赛。不过虽然4次打进月度决赛，但相比Light和SandBox冠军加身，Samuel的问题在于上限太低，4次月度决赛1次一轮游，两次二轮游，只有在五月决赛拿到了季军的成绩。如何在最重要的比赛中发挥出真实的水平，将成为Samuel要面临的难题。
Príncipe
今年四届三方大赛：两季BCC和两季Queso Cup，Samuel全部都有参加。年初的BCC第二季无疑是Samuel的人生巅峰，不但在拉美赛区力挫群雄，更在全球总决赛中连续干掉了Mugi、Michifu等大神夺冠，拿下一个沉甸甸的世界冠军头衔。BCC第三季Samuel屈居拉美赛区第4名，无缘季后赛，Queso Cup夏季赛，Samuel也是止步赛区8强没能走得更远。Queso Cup秋季赛，Samuel终于打出状态再拿一个拉美亚军，但在全球总决赛中遭遇了一轮游，可以说纵观全年，Samuel上半年的发挥远好于下半年。
¡Lo que no te mata te hace más fuerte! Ser noqueado hizo con que el Príncipe al despertar fuera un poco más duro (también tiene un bajo porcentaje de victorias desde hace bastante tiempo).
多人参赛的团体项目上，Samuel可以说和好兄弟Lucas直接绑定。CWA杯，两人通力合作豪取冠军；刚刚结束的CMG杯Lucas队也是拿到了第三的好成绩；宝石杯依然是Lucas&Samuel巴西双子星搭档收获8强。不过虽然巴西帮今年整体发挥很给力，但在NT国家杯上却遭遇了尴尬的淘汰赛一轮游，但在那场败给埃及的回家之战中Samuel并未登场。
Torre Bombardera
今年CRL八个赛季，Samuel使用概率最高的核心是矿工、墓园、迫击炮、皇家巨人和电巨人，但其实来到了前5号种子这个级别，已经绝对不可能出现卡池的问题。除了排名前5的核心，Samuel还有8个核心使用次数也达到了10次以上，除了石头人、水人、绿巨人、巨人这四个地面推进体系不怎么玩之外，Samuel的卡池可以说几乎做到了无死角。
作为天梯上著名的操作型选手，Samuel的绝活矿工是非常出名的，不论是矿工迫击炮、矿工炸弹兵还是矿工自闭刮痧套，Samuel都操作得出神入化，CRL上100%胜率的矿工卡组多达6套，这无疑将成为Samuel总决赛上仰仗的利器。除了矿工外，Samuel的墓园和家驹熟练度也是拉满，可以说玩透了这三大核心，就拥有了极高的下限。
La Torre Bombardera, como muchas estructuras poderosas del pasado, crea un caparazón casi impenetrable debido a su largo tiempo de vida. Se puede jugar de forma proactiva y sobrevivir a múltiples asaltos. Reducir la vida útil reducirá su fuerza defensiva, abriendo nuevos mazos a la viabilidad competitiva.
作为一名天赋型选手，Samuel在2019年秋季赛于Fnatic战队出道，虽然当时出场机会不多，但还是用零星的火力帮助战队拿到了西方赛区第4名的好成绩。2020春季赛，转投银河战舰SSG战队的Samuel迎来了职业生涯的第一个巅峰，季后赛中，Samuel奉献了单打击败Egor、Wings以及KOH一穿三TRB这样的震撼表演，帮助SSG战队获得了春季赛冠军。但可惜在秋季赛和PAIN战队的总决赛门票之战中，Samuel输给了自己的好兄弟Lucas，SSG也2比3惜败、遗憾与总决赛名额擦肩……
今年CRL迎来个人赛时代，Samuel的表现也是有目共睹，在全世界顶尖玩家齐聚的舞台，巴西人不但拿下了全球总决赛第5号种子的高位，还有BCC世界冠军这样的硬货荣誉加成，让我们对他的全球总决赛前景抱有不小的期待。这位打法很秀的巴西帅哥能走多远？我们赛场见吧！
总决赛第5号种子Samuel登场之后，只剩最后的TOP4大神还未亮相，下周五，2021CRL全球总决赛就将震撼开战，让我们屏住呼吸、一起期待！
Paquete real
Daño
-10%
¡Cuidado! El Paquete Real cayó en la Arena hace unos meses y se ha convertido en uno de los hechizos más populares.
Está haciendo un gran trabajo, pero es demasiado poderoso para su coste. El daño del paquete al caer se reduce para aumentar el número de golpes que que el Recluta necesitan para derrotar a las Mosqueteras y Magos.
Terremoto
Se ha aumentado el
efecto de ralentización
de 35 % a 50 %
Se ha eliminado la ralentización a la
velocidad de ataque
今天距离2021CRL全球总决赛开幕只剩最后4天，本周五晚上7点半，举世瞩目的全球总决赛就将拉开战幕！最后4期选手介绍更是各个来头不小，今天让我们来认识一下有着“世界第一屠夫猪”美誉的法国天才少年——Viiper！
不少人认识Viiper，一定是从一套屠夫飓风火箭猪开始的，俗话说把一件事情做到极致就一定会成功，Viiper就是如此。凭借对屠夫猪这套卡组的极致理解和使用，Viiper不但多次打进天梯前10甚至登顶，更一步步转型为CR电竞选手，疯狂地兑现着自己的天赋！
作为一位赫赫有名的天梯大神，CRL个人赛时代的来临让Viiper得以大展拳脚。CRL头三个赛季，Viiper虽然有天梯登顶这样的发挥，但比赛经验不足让他屡屡止步瑞士轮。终于在经过三个月的磨砺后，Viiper完全适应了CRL的强度，在第四至第六赛季连续三个月打进月度决赛，一举完成从天梯之神到比赛型选手的蜕变。三次月度决赛之旅，Viiper拿下两次第四名，战胜过Light、嗨尔、Samuel这类顶尖高手，但每次都早早在第一轮就掉进败者组，制约了Viiper的进一步发挥。最后的两个赛季，已经锁定总决赛门票的Viiper又两次突破瑞士轮，总共5次跻身月度32强更是仅次于Light。
Arqueras
Duendes
Duendes con lanza
Pandilla de duendes
Esbirros
Bárbaros
Horda de esbirros
Pillos
Reclutas reales
Guardias
Murciélagos
Electrocutadores
Rompemuros
Dragones esqueleto
Tres mosqueteras
Bárbaros de élite
由于年纪还很小只有16岁，忙于学业的Viiper除了CRL外并未参加太多的三方赛事。BCC和Queso Cup四届比赛，Viiper仅参加了Queso Cup夏季赛，当时小组赛5胜8负的他未能晋级欧非赛区季后赛。以Viiper目前的精力似乎只足以支撑他参加CRL一项大赛。
不过虽然个人赛打得少，但今年的NT国家杯上Viiper奉献了相当CARRY的表演。作为法国队的头号单打，Viiper在季后赛几乎场场出任两盘1V1，16进8一胜一负绝杀阿根廷，8进4两战全胜率队淘汰哥斯达黎加，半决赛更是连杀SandBox和JupiterKing，把法国队扛进决赛，但他在决赛中第二盘惜败，法国队也遭埃及队3-0横扫。不过这个很有说服力的NT国家杯亚军，已经让Viiper一战成名！
熟悉天梯的玩家一定知道Viiper的名号——世界第一屠夫猪，而在CRL的舞台，Viiper也延续了自己小费绝活哥的风格。今年八个赛季中，Viiper登场前五的核心是皇家猪、墓园、迫击炮、矿工和野猪，除了墓园偶尔搭配皮卡和超骑、矿工偶尔搭配天狗和气球，剩下的几乎全是清一色的中小费的体系。尤其是他的绝活野猪，81%的胜率令人咋舌，其中屠夫飓风猪更是5战全胜，地震猪的胜率也在7成以上，Viiper总决赛上和对手的卡组博弈，必定是围绕野猪这张卡牌展开。