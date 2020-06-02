作为一名天赋型选手，Samuel在2019年秋季赛于Fnatic战队出道，虽然当时出场机会不多，但还是用零星的火力帮助战队拿到了西方赛区第4名的好成绩。2020春季赛，转投银河战舰SSG战队的Samuel迎来了职业生涯的第一个巅峰，季后赛中，Samuel奉献了单打击败Egor、Wings以及KOH一穿三TRB这样的震撼表演，帮助SSG战队获得了春季赛冠军。但可惜在秋季赛和PAIN战队的总决赛门票之战中，Samuel输给了自己的好兄弟Lucas，SSG也2比3惜败、遗憾与总决赛名额擦肩……



今年CRL迎来个人赛时代，Samuel的表现也是有目共睹，在全世界顶尖玩家齐聚的舞台，巴西人不但拿下了全球总决赛第5号种子的高位，还有BCC世界冠军这样的硬货荣誉加成，让我们对他的全球总决赛前景抱有不小的期待。这位打法很秀的巴西帅哥能走多远？我们赛场见吧！

总决赛第5号种子Samuel登场之后，只剩最后的TOP4大神还未亮相，下周五，2021CRL全球总决赛就将震撼开战，让我们屏住呼吸、一起期待！