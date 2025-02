L'affrontement le plus attendu de l'année entre la France et l'Espagne arrive demain !



8 créateurs français vont affronter 8 autres créateurs espagnols au cours d'un événement en direct à ne surtout pas manquer !



Une cagnotte de 50 000 € est en jeu et sera reversée à une association caritative choisie par l'équipe gagnante !