Pourriez-vous ajouter un bouton "Rejouer" au triple défi stratégique et aux autres modes de jeu ? u/HeinzDitlav

C'est une excellente idée ! Merci !



Pourra-t-on un jour utiliser les jokers séparément, sur plusieurs cartes, au lieu de les utiliser tous sur une seule carte ? u/pooperman720

Non, nous ne prévoyons pas d'ajouter cette option.



J'adore les défis tirages. Y a-t-il un moyen d'avoir un défi tirage 1v1 en permanence en jeu ? u/pinkpetalstay

Lorsque nous avons ajouté un certain nombre de modes de jeu avec la mise à jour de juin 2021, nous avons décidé d'ajouter le défi tirage triple au lieu du défi tirage ordinaire, en nous basant sur les commentaires de la communauté qui estimait que le défi tirage triple était plus ingénieux et plus équitable.



Mais apparemment, il y a aussi une demande pour le défi du tirage normale, puisque ce commentaire a été fait plusieurs fois dans les questions ! Nous verrons avec l'équipe si nous pouvons l'ajouter à la liste :)



J'aimerais pouvoir arranger ou réarranger l'ordre des emotes dans ma collection. Ou simplement avoir mes 16 emotes préférées en première page. Pourriez-vous envisager d'ajouter cette fonctionnalité dans une future mise à jour de la qualité du jeu ? u/frozen_oijoij

Oui, c'est quelque chose que nous voulons absolument faire. Ceci... et bien plus encore.



Aurons-nous un jour une boutique dédiée aux guerres de clans où nous pourrons acheter des objets magiques avec les récompenses obtenues lors des guerres de clans ? u/lanerusher

Cela pourrait être l'une des améliorations pour les clans et les guerres de clans à l'avenir ! Merci pour la suggestion !

L'équipe a-t-elle pensé à faire revenir les quêtes ? u/TanPlayZFN

Rendre les quêtes telles qu'elles étaient : non.



Un système similaire aux quêtes : oui, c'est quelque chose dont nous avons discuté et que nous envisageons.



Avez-vous pensé à ajouter des sondages à la discussion de clan ? u/zeebrasauce

Cela pourrait être intéressant ! Merci :)



Avez-vous déjà pensé à interdire une carte par saison dans les classements ? u/Chr15_8311

Avoir une carte interdite mondialement pendant toute une saison n'est pas génial. En tant que joueur, je serais plutôt malheureux si une carte que j'aime jouer, qui est au cœur de mon deck, et sur laquelle j'ai passé du temps à m'améliorer, était injouable pendant toute une saison.



Mais nous avons discuté de certaines idées et de certains modes de jeu pour lesquels un système de bannissement pourrait être mis en place, mais pas pour grimper dans le classement.



Peut-on avoir l'Elixir infini comme mode de jeu permanent ? Beaucoup de gens ont demandé cela depuis un certain temps. u/Timely_Performer9796

Il n'y a aucun plan pour le rendre permanent, non. Vous pouvez jouer à ce mode dans des batailles amicales et le trouver en rotation avec les autres modes fiesta.



Pouvez-vous mettre une limite de niveau 11 sur le mode d'entraînement 1v1 pour qu'il soit plus facile de s'entraîner avec des decks sur lesquels nous n'avons pas de bonnes cartes ? u/empty_dinosaur

Encore une fois, c'est un sujet dont nous avons discuté récemment !



Il existe deux options :



- Conserver le défi “Battez-vous” 1v1 en tant que mode fiesta, où vous pouvez gagner de l'or et des coffres, mais conservez les niveaux des cartes. Cela permet de faire une pause dans l'ascension du classement et de jouer sans le stress de perdre des trophées, tout en continuant à gagner des récompenses et à progresser dans le jeu.



- Ou alors, en faire un véritable mode d'entraînement, où vous pouvez jouer avec toutes les cartes au niveau 11, mais sans obtenir de récompenses.



Pour l'instant, les deux options sont discutées au sein de l'équipe, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux et nous allons très probablement retravailler le mode à l'avenir.



À quelle fréquence acceptez-vous les suggestions de la communauté ?u/AnnoyingDuck13264

Nous remettons en question tous les commentaires et essayons de les intégrer dans le jeu chaque fois que cela est possible. La mise à jour de juillet 2021 était pleine de demandes/suggestions de la communauté (coffres d'or, fonction de rembobinage, plus d'emplacements de jeu, etc.)



Lorsqu'il s'agit d'ajouter des suggestions de la communauté au jeu, nous essayons toujours de nous poser ces questions :



1. Quelles sont les motivations des acteurs derrière la demande : que veulent-ils obtenir ?



2. La mise en œuvre est-elle évidente et/ou y a-t-il des considérations pour la rendre compatible et à l'épreuve du temps ?



3. La chose demandée est-elle le meilleur moyen d'atteindre l'objectif ou pouvons-nous, en toute sécurité, satisfaire le besoin avec quelque chose qui convient ou qui apporte plus de valeur ?