Maintenant que le Défi Clash Royale League est terminé, nous voulons partager avec vous quelques informations sur les équipes pro qui composeront la Clash Royale League (CRL) en 2018 !

Avant tout, un ÉNORME merci à toutes les organisations esport qui ont montré de l’intérêt pour la CRL. Nous avons sélectionné les équipes que nous pensons être les plus capables d’aider à la croissance et au développement de la CRL sur le long terme, et qui peuvent aussi montrer le plus haut niveau de jeu compétitif pour vous !



Sans plus tarder- voici vos équipes Européennes et Nord-Américaines pour la CRL 2018 !