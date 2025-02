Le compte à rebours pour la finale de la CRL est lancé ! Notez la date pour assister au couronnement d’un nouveau champion en direct le 7 décembre 2019 à 21h UTC+1 au Shrine Expo Hall de Los Angeles, en Californie.



Sur les 32 équipes de la Clash Royale League en Asie, en Chine et dans les régions de l’Ouest - les six meilleures équipes n’auront qu’UNE JOURNÉE pour prouver qui mérite le grand prix de la CRL.



Qui supporterez-vous ?



Link to image

Voici les 6 équipes qui s'affronteront lors de cette finale !

SK Gaming (@SKGaming) - CRL West

Link to image

SK Gaming a survolé toute la compétition dans la région CRL West et a presque été invaincu toute la saison. Après avoir dominé l’Ouest avec 11 victoires et une seule défaite, SK Gaming est déterminé à ne rien laisser les arrêter pour obtenir un titre mondial. Avec leur roster de stars mettant en vedette Javi14, Morten, Xopxsam, et Sergioramos, il faudrait un miracle (et un très bon entraînement !) pour sortir SKG de la finale mondiale.



Gardez un œil sur le joueur vedette Morten - il s’est classé troisième au classement général des victoires de la CRL West et a perdu seulement une fois en 10 matchs 1c1 ! Vous voulez le voir en action ? Regardez-le remporter le championnat de la CRL West avec une deck cycle extrêmement rapide ici.



Team Liquid (@TeamLiquid) - CRL West

Link to image

Vous ne pouvez jamais, jamais compter sans Team Liquid. Le début de la saison d’automne de la CRL West ne se présentait pas bien pour eux car ils ont subi de surprenantes défaites. Ils se sont regroupés, ont fait quelques ajustements et sont revenus avec une deuxième place prouvant qu’ils méritent d’être dans la finale mondiale de la CRL. KaNaRiOoo, Surgical Goblin et Diegob ont tous participé à chaque match montrant la formation la plus consistante de la CRL - et oui, ils n’ont joué qu’avec 3 joueurs dans leur équipe !



Leur MVP est sans doute KaNaRiOoo (ce qui est un choix difficile lorsque toute l'équipe est MVP). Il a joué le plus de matchs dans la CRL West de loin, en jouant dans tous les 2c2 pendant la saison d’automne et toujours en tête sur le King of the Hill. Il a remporté un total de 52 couronnes - 14 de plus que le second étant son coéquipier Diegob !



Regardez le avec DiegoB dans un match crucial conte la Team Queso leur permettant de se hisser en finale contre SK Gaming.



Fav Gaming (@fav_gaming) - CRL Asia

Link to image

Cette puissante équipe japonaise fera sa première apparition en finale mondiale de la CRL ! Chaque équipe a été mise en garde lorsque Fav Gaming a affiché le taux de victoire le plus élevé dans la CRL Asia avec une énorme avance. Ils ont également été la seule équipe à gagner plus de 70% de leurs sets en saison d’automne.



Le duo de stars Kentsumeshi et Kitassyan forment une paire dominante en 2c2. Quand vient le temps de jouer le 1c1 - tous les yeux sont sur Jack. Il est très connu comme un joueur de decks rapides, mais il a continuellement élevé son gameplay en CRL Asia pour renverser la concurrence. Le défi de Jack à Los Angeles sera de prouver à quel point il peut bien jouer quand il affronte d’autres superstars comme Surgical Goblin et Lciop.



Fav Gaming sont peut-être nouveaux à la finale mondiale de la CRL, mais ne manquez pas un instant de cette équipe. Traversant le pacifique, ils prouveront qu’ils veulent le titre de champion du monde plus que quiconque !



OGN Entus - CRL Asia

Link to image

Après une saison printanière décevante où ils ont terminé avec moins de 50% de winrate, ils sont revenus à l’automne déterminés à éliminer toute concurrence sur leur chemin vers la finale mondiale. Ils ont accompli deux choses ÉNORMES qui semblaient impossibles. Premièrement, ils ont égalisé le meilleur record de la saison régulière de la CRL Asia. Pour couronner le tout, ils ont défait les finalistes de l’an dernier, PONOS ET la meilleure équipe KIX du groupe opposé pour gagner leur billet pour Los Angeles !



Dirigées par la star 1c1 TNT et la paire 2c2 composée de Thunder et Onecrown, les autres équipes seraient sages de ne pas sous-estimer OGN Entus. Ils peuvent parfois passer inaperçus, mais cette saison d’automne a prouvé que vous ne devriez jamais laisser OGN Entus sous-estimé.



Nova Esports (@NovaEsportsTeam) - CRL China

Link to image

Nova Esports est de nouveau votre champion ET la meilleure équipe de Clash Royale de l’histoire - aucune autre équipe ne peut égaler leur longue liste de titres. En 2018, ils ont remporté les saisons printemps et automne de la CRL China avant de remporter la finale mondiale 2018 à Tokyo. Cette année, ils ont repris là où ils s’étaient arrêtés avec un autre titre de ligue au printemps.



Mais la saison d'automne 2019 n’a pas été une période facile pour Nova. Ils ont surpris tout le monde en luttant durant la saison - terminant à la quatrième place et ont peiné à décrocher la dernière place des playoffs. Une fois aux playoffs, Nova s’est retrouvée et a prouvé son calibre en battant LGD Gaming et W.EDG Mobile. Ces victoires ont valu à Nova une place dans une nouvelle finale mondiale de la CRL.

N’oubliez pas de surveiller le joueur vedette Lciop ! Il est bien connu comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a été nommé MVP deux fois de suite l’an dernier lors de la CRL en Chine et a été le deuxième finaliste aux Jeux Olympiques Asiatiques. Regardez Lciop se défaire de trois joueurs d’affilée contre LGD en playoffs ! Il est connu pour son P.E.K.K.A bridge spam et cochon-séisme, et c’est l’homme qui a remporté la finale mondiale de la CRL 2018 contre Javi14. Une revanche de ces deux joueurs vedettes serait un événement épique !



W.EDGM - CRL China

Link to image

Après avoir échoué à se qualifier pour la finale mondiale de l’an dernier, W.EDGM n’allait pas rester sur le côté une nouvelle fois. Ils ont été l’équipe la mieux classée tout au long de la saison régulière où ils ont gagné un record de 12 matchs - ça a été un choc lorsqu’ils ont dû passer par le looser bracket pour se battre afin d'avoir leur place à la finale mondiale de 2019.



Ils ont une solide équipe mettant en vedette Soloman, Nuomici, et leur atout 1c1 Higher. Higher est considéré comme le meilleur joueur de Mineur en Chine, et a dépassé Lciop comme MVP en Chine. Une possible revanche entre ces deux-là serait un match à ne pas manquer à la finale mondiale !



Voici vos équipes de la finale mondiale de la Clash Royale League 2019 ! Ne manquez pas l’occasion de voir ces six équipes épiques se battre en DIRECT le 7 décembre à 21h UTC+1 sur la chaîne Youtube de la Clash Royale League.

Envi de voir les équipes et joueurs en personne ?! Procurez vous un ticket pour la finale mondiale 2019 Clash Royale League.

À bientôt à Los Angeles !



L'équipe Clash Royale.