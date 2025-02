Les matchs de la saison d’automne de la Clash Royale League sont bientôt là ! Nous avons lancé la saison d'automne en présentant les équipes européennes et nord-américaines, et nous sommes maintenant honorés de présenter les équipes régionales latino-américaines - composées de joueurs d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud !

Encore une fois, un IMMENSE merci à toutes les organisations esports qui ont manifesté de l'intérêt pour la région LATAM de la CRL. Nous apprécions l'enthousiasme et le soutien venant à la fois des organisations et de nos joueurs passionnés.

Sans plus attendre, voici vos équipes CRL latino-américaines pour 2018 !