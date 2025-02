La finale du mondial Clash Royale League se tiendra cette année du 3 au 5 décembre ! Lors de cet événement exceptionnel, les meilleurs joueurs de la CRL se disputeront le titre de champion du monde, ainsi que leur part de la cagnotte s'élevant à un montant de 1 020 000 $ !

Depuis février, les 1 000 meilleurs joueurs de la course aux trophées chaque mois sont invités à participer aux qualifications mensuelles de la Clash Royale League. Parmi les concurrents des qualifications, seulement huit accèdent à la finale mensuelle et combattent pour se hisser au sommet du classement pour la saison.

Une fois la finale mensuelle de septembre terminée, les vingt-quatre meilleurs joueurs au classement accèderont directement à la finale du mondial Clash Royale League. Quant aux joueurs classés de la 25e à la 56e position, ils se disputeront les huit dernières places de la finale lors des qualifications de la dernière chance.



Les qualifications de la dernière chance seront diffusées en direct sur les chaînes e-sports officielles de Clash Royale, sur YouTube et Twitch, les 30 et 31 octobre à 14 h UTC. Ne ratez pas la compétition qui déterminera les derniers finalistes du mondial cette année !



Vous pouvez suivre Esports Royale sur Twitter et Instagram, sans oublier les informations toutes fraîches publiées dans les nouveautés du jeu, dans l'onglet E-sports.

On vous retrouve le 3 décembre dans l'arène des mondiaux !

L'équipe de Clash Royale