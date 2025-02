Représentant la CRL LATAM, les seuls et uniques Vivo Keyd. Beaucoup prétendent que la région LATAM a les meilleurs joueurs du monde... Et après avoir vu Vivo Keyd en action, c'est facile de comprendre pourquoi. Est-ce que VK a ce qu'il faut pour battre les autres champions régionaux et prouver le grand talent des joueurs LATAM ? Nous le aurons bientôt.



Regardez comment le jeu précis de Javi (en espagnol) transforme un jeu défensif en l'une des 22 secondes les plus critiques de la CRL LATAM.