Maintenant que vous connaissez les bases des guerres de clans, nous avons quelques conseils afin de les garder en bon état !

TL,DR : vous n’avez pas à participer à toutes les guerres !

Devez-vous vous engager dans une guerre ?

Premièrement, soyez sûr d’avoir le même appétit pour les guerres que votre clan. Certains clans souhaiterons faire des guerres 24/7 et d’autres non - rappelez vous simplement que vous n’avez pas à prendre part à toutes les guerres !

La clé est de participer à une guerre seulement lorsque vous êtes sûr de pouvoir faire vos 4 attaques. Si vous êtes dans une guerre et que vous ne pouvez pas faire toutes vos batailles, vous désavantagez votre clan.

Choisir d’être en dehors (en ne participant pas au jour de collection) ne désavantage pas votre clan, parce que votre clan rencontrera un opposant avec le même nombre de participants pour le jour de guerre.

Choisir de faire la guerre (en participant au jour de collection) signifie que votre clan aura accès à une variété plus importante de cartes et potentiellement plus de trophées. Chaque victoire lors du jour de guerre remporte des trophées.

Le plus important est de trouver le bon équilibre pour vous même et de faire savoir à votre clan à quel point vous serez actif.

Comment cela affecte-t-il les gains ?

Si vous participez à seulement une seule guerre durant les deux semaines de la saison, vous aurez accès au coffre de guerre.

La taille de ce coffre dépendra de la guerre à laquelle vous avez participé. Pour obtenir le meilleur coffre, il vous faut participer à la meilleure guerre de votre clan.

Maintenant, passez l’information à vos chefs de clan !

À bientôt dans l’arène,

L’équipe Clash Royale.