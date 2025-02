L'équipe Clash Royale travaille d'arrache-pied sur une nouvelle mise à jour.



Les mises à jour précédentes visaient avant tout à faciliter la progression des joueurs dans les niveaux inférieurs et moyens.



Grâce aux objets magiques et aux meilleures quantités d'or (sans compter d'autres fonctionnalités), la situation s'est effectivement améliorée, mais les joueurs de haut niveau n'en ont pas vraiment bénéficié.



La prochaine mise à jour se concentrera sur les joueurs de haut niveau, en leur fournissant plus de contenu et en modifiant le jeu de manière complètement inédite.



Cette mise à jour modifiera le gameplay, donc afin de garantir la meilleure expérience de jeu pour tous, nous allons devoir étudier et affiner les mécaniques de jeu et leur équilibrage pendant un certain temps.



Mais soyez sûr que nous avons vraiment hâte que vous puissiez découvrir tout ça.



D'ici là, pour affrioler un peu le jeu, nous avons prévu tout un mois de contenu génial !