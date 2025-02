Si vous avez entendu parler de la CRL, si vous avez regardé la CRL ou si vous avez participé à la CRL, ce message est pour vous !



Merci mille fois pour tous vos encouragements et pour l'enthousiasme que vous avez montré pour la ligue ces trois dernières années. En chemin, nous avons été témoins de combats Clash Royale exceptionnels, nous avons vu progresser des joueurs Clash Royale jusqu'à ce qu'ils deviennent des professionnels hors pair, et nous avons pu travailler avec des commentateurs géniaux qui ont accepté de prêter leur voix à la ligue.



Mais plus important que tout, c'est la communauté qui a rendu tout ça possible. Grâce à votre soutien, votre patience, vos commentaires et votre passion sans limite pour la CRL, nous avons pu développer la compétition de Clash Royale au point de produire un événement au rayonnement mondial.



Avec l'année 2020 touchant à sa fin, nous voulions vous remercier d'avoir participé à cette aventure et vous annoncer officiellement l'ouverture d'un nouveau chapitre de la CRL.