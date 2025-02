Récemment, nous avons ajouté un défi de deck aléatoire appelé “archétype”. Ce fut tellement apprécié que nous avons décidé de l’introduire dans les guerres de clans lors du jour de collection.

Nous pensons que le dorénavant appelé “deck classique” comme un moyen de montrer aux joueurs la force de chaque stratégies du jeu. Plusieurs cartes ont besoin d’un deck complet autour d’elles - ces cartes sont appelées ‘condition de victoire’. Nous avons sélectionné 12 des plus populaires conditions de victoires et créé un deck autour d’elles.

Ces decks ont été conçus de manière très linéaire, dans l’optique de se concentrer sur une seule stratégie le plus efficacement possible. Chaque deck ne possède plus de deux légendaires, de sorte que lorsque vous débloquez une nouvelle légendaire, vous ne serez pas perdus pour la jouer - utilisez simplement un deck classique comme base !

Nous pensons que le mode deck classique est un bon moyen pour les nouveaux joueurs de se lancer dans la guerre au niveau 8 et de montrer leur valeur, tout en apprenant les différentes stratégies que Clash Royale peut offrir ! Nous sommes très heureux d’ajouter ce mode aux guerres de clans parce-que ce sera la première fois que les joueurs auront TOUJOURS les niveaux de tournoi pour le jour de collection ! Introduit dans la mise à jour de juin, votre jour de collection sera ainsi :