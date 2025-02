Salut à tous,

Nous voulions juste vous parler de nos plans pour le Coffre de Clan, comme ça, ça ne vous prendra pas par surprise quand la mise à jour arrivera.

Comme l’avez deviné avec le titre, nous retirons le Coffre de Clan de Clash Royale dans la prochaine mise à jour. Cependant, toutes les récompenses offertes par le Coffre de Clan seront injectées dans une autre fonctionnalité.

Nous avons construit la nouvelle fonctionnalité d'une manière qui permet à ses récompenses de grossir. Cela signifie que vous verrez d'abord moins de récompenses, mais plus vous jouerez bien et activement, plus vous pourrez obtenir beaucoup plus de récompenses que ce que le clan offre pour l’instant !

Avant d'ajouter plus de fonctionnalités au jeu, nous aimons toujours vérifier notre liste de fonctionnalités actuelles pour s'assurer que tout est toujours aussi bien en place qu'il devrait l'être. Nous savons que nous ne pouvons pas continuer à ajouter et ajouter encore, car à un moment donné l'interface utilisateur deviendra encombrée. Pour éviter cet encombrement, nous devons donc réduire quand et où cela est logique, tandis que nous ajoutons de nouvelles et meilleures fonctionnalités pour remplacer ou améliorer celles que nous supprimons.