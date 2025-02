Réussissez le Défi du tirage pour les débloquer !





Récompenses uniques :

1 victoire : 500 or

2 victoires : 1000 or

3 victoires : 1500 or

4 victoires : 2000 or

5 victoires : 2500 or

6 victoires : 3000 or

8 victoires : 10 x Recrues Royales

10 victoires : Coffre de Foudre

12 victoires : 800 x Recrues Royales

Choisissez vos cartes avec sagesse dans le défi afin d'obtenir toutes les récompenses !

À bientôt dans l'Arène,

L'équipe Clash Royale