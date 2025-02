Le but de l’équipe de Clash Royale pour l’année 2021 a été d’améliorer la progression des joueurs, et nous continuons dans ce sens avec la prochaine mise à jour.



Avec l’arrivée du niveau 14, les dégâts et la santé de la tour du roi et des princesses seront plus élevés, et vous pourrez aller encore plus loin dans l’amélioration de vos cartes.