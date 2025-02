Dégâts augmentés (+14%)



Zone de dégâts augmentée (+30%)



Immunité contre le recul (sauf contre la Bûche)



Le Roi Squelette a les os fragiles et n'arrive pas à trouver sa place dans l'Arène pour le moment.



L'augmentation de ses dégâts et et de sa zone lui permettront de one shot les Gobelins, le rendant encore plus efficace contre les troupes et en collectant des âmes plus rapidement dans ce processus.