Les objets magiques augmentaient très largement la valeur du Pass Royale. Dans la mesure où certains objets magiques étaient disponibles via le Pass Royale, le prix d'autres objets (livres, jokers, etc.), qui n'étaient pas inclus dans le Pass, devait être plus élevé, afin de maintenir l'équilibre de l'économie du jeu.









En modifiant le contenu du Pass Royale, nous pouvons désormais proposer des objets magiques individuels (comme des livres) à des prix plus avantageux en dehors du Pass Royale, par exemple dans le magasin ou dans le nouveau magasin de saison.