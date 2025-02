Ao longo do ano, até 8 grandes torneios organizados pela Comunidade oferecerão aos vencedores um Ingresso Dourado, que levará esses jogadores diretamente para as Finais Mundiais da CRL. Os nomes abaixo serão familiares caso você siga ativamente a cena competitiva do Clash Royale:

Bernard Chong Cup



Queso Cup



ESL



Royale MSTR



TBA*



TBA*



TBA*



TBA*



*TBA = A ser anunciado

Todos os torneios de Ingresso Dourado serão jogados no modo Confronto 1x1.

Cada torneio terá um prêmio total de $50.000.

O primeiro Torneio de Ingresso Dourado acontecerá no final de fevereiro! Mais informações sobre o evento sairão em breve.