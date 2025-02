Il est l’heure de se mettre en rage !

Le sort de rage a pris le contrôle de l’Arène du 13 au 16 juillet ! Toutes les cartes posées dans l’arène seront sous le sort de rage.

Souvenez-vous : en mode rage, le déplacement des troupes et leur vitesse d’attaque sont augmentés ! Les bâtiments tirent plus vite et invoquent des troupes plus rapidement !