Suite à l’enthousiasme de la finale du Crown Championship de l’année dernière, nous savions que nous étions seulement au début d’une nouvelle ère.



Nous avons une énorme opportunité pour construire et développer la scène compétitive, nous avons donc travaillé sur la prochaine évolution de l’Esport Clash Royale… Et nous sommes heureux de vous présenter les prémices dès maintenant !



Durant les prochaines semaines, nous VOUS invitons - vous tous - à concourir pour avoir une chance de participer à la Clash Royale League, notre nouvelle ligue professionnelle en équipe.



Les premières qualifications officielles débuteront le 14 Mars, avec le Défi Clash Royale League. Tous les joueurs (de plus de 16 ans et d’un niveau supérieur à 8) qui remporteront les 20 victoires seront éligibles à une sélection par des équipes professionnelles !



Vous pouvez retrouver les principales questions (et réponses !) ici.



Il y a encore énormément de nouveautés à venir sur la Clash Royale League, alors restez à l’écoute !

Comme toujours, nous serons ravis de lire vos questions et commentaires sur reddit pour les anglophones ou le forum.





À bientôt dans l’arène,

L’équipe Clash Royale.