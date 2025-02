Chaque palier de récompenses sera désormais divisé en 3 versions du Pass Royale, qui auront chacune leurs propres récompenses à débloquer.

Ces paliers sont GRATUIT, OR et DIAMANT.

Les couronnes restent le moyen de prédilection pour débloquer des récompenses, et vous pourrez désormais gagner SIX couronnes par bataille !



