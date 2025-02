Sorcière : génère 3 squelettes lorsqu'elle est détruite.

Machine volante : vitesse de frappe réduite 1,0 s -> 1,1 s.

Cavabélier : entrave réduite 100 % -> 85 %.

Squelette géant : première attaque plus rapide 0,5 s -> 0,3 s, poids augmenté 15 -> 18 (plus difficile à bouger ou repousser).

Voleuse : points de vie - 4 %.

Cabane de gobelin : taux de génération augmenté 4,75 s -> 4,5 s.

Une petite précision à propos de l'entrave du cavabélier : bien que les troupes aient l'air immobilisé, l'entrave réduit seulement leur vitesse de déplacement et non leur vitesse d'attaque. Les troupes entravées par le cavabélier peuvent attaquer et vous pourrez dorénavant le voir clairement puisqu'elles ne seront plus paralysées.