Qui dit saison 11, dit 11 changements d'équilibrage ! Cette mise à jour d'équilibrage va radicalement changer la méta, grâce à quelques changements apportés à la guérisseuse armée, le mini P.E.K.K.A, la tornade et quelques autres.
Tornade et troupes
Tornade
Durée
- 50 %
Puissance d'aspiration
+ 65 %
Dégâts par seconde
+ 100 %
Inflige désormais des
dégâts aux bâtiments et
35 % aux tours couronnées.
Colis royal
Dégâts
+ 27 %
Guérisseuse armée
Points de vie
-10%
Bébé dragon
Points de vie
- 8 %
Archer magique
本周首场踢馆将由KK和over kazuto上演一场日本德比。和之前一周一样，KK又是几乎留到最后才被选中，而抽到7号签的over kazuto也实属无奈，在KK和PANDORA之间选择了前者。两人都是日本顶级大神，究竟是over kazuto压哨踢走KK，还是KK六连守擂成功？我们拭目以待！
Mini P.E.K.K.A
第二场对决，印尼小将Semart将挑战新加坡大神FamousKid。FamousKid上周踢馆成功后，保留了晋级总决赛的希望，但必须要守擂成功并且争取更高的周排名。而小将Semart也是倒霉一族，抽到6号签的他挑选余地不大，只能选择实力强劲的FamousKid当做自己的试金石。
Séisme et bâtiments
Séisme
Dégâts
+ 11 %
Dégâts aux bâtiments
- 25 %
Cage gobeline
Gobelin félon
Dégâts
+ 6 %
Cabane de gobelin
Points de vie
- 35 %
Fournaise
Points de vie
- 16 %
Cabane de barbare
Points de vie
- 20 %
今晚的压轴大戏同样精彩，Auk和韩国著名选手X-Bow Master将带来一场重磅对决。Auk在此之前已经连续8周守擂成功，至今保持100%的胜率。而抽到4号签的X-Bow Master直接挑战第三天王Auk，显然也是想把握住最后的机会，尽可能冲到更高的位置，毕竟现在韩国赛区除了Coco一枝独秀其他人分都不高，X-Bow Master努努力杀进团体赛总决赛还是有机会的。两人都是战队赛时期的大牌选手，也都有过辉煌的成绩，此役必将火星四射。
对决场场精彩，究竟是挑战者们把握住最后的踢馆机会、压哨杀进天王金字塔？还是天王们守住最后一关，大步冲向总决赛？今日17点，锁定CRSC第二赛季第六周踢馆赛，终极悬念即将揭晓答案！
Tous ces changements seront valables à compter du 5 mai.