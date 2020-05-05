今晚的压轴大戏同样精彩，Auk和韩国著名选手X-Bow Master将带来一场重磅对决。Auk在此之前已经连续8周守擂成功，至今保持100%的胜率。而抽到4号签的X-Bow Master直接挑战第三天王Auk，显然也是想把握住最后的机会，尽可能冲到更高的位置，毕竟现在韩国赛区除了Coco一枝独秀其他人分都不高，X-Bow Master努努力杀进团体赛总决赛还是有机会的。两人都是战队赛时期的大牌选手，也都有过辉煌的成绩，此役必将火星四射。

对决场场精彩，究竟是挑战者们把握住最后的踢馆机会、压哨杀进天王金字塔？还是天王们守住最后一关，大步冲向总决赛？今日17点，锁定CRSC第二赛季第六周踢馆赛，终极悬念即将揭晓答案！