Vitesse de frappe du gobelin à lances : -13 % (1,5 s > 1,7s)

Avec les buffs des gobelins à lances (en février et avril derniers), et le buff du gobelin géant en août, la méta actuelle repose fortement sur le gobelin géant. Ça pris le temps que ça a pris, mais nous nous sommes rendu compte que cette carte était beaucoup trop puissante. Nous ne voulons pas non plus l'affaiblir complètement, alors nous annulons simplement le précédent buff de la vitesse de tir des gobelin à lances.