Points de vie de Gardienne : -11,00 %

Dégâts : -9,00 %

Ce petit garnement sème le chaos dans l'arène. Cela est dû à sa disponibilité, et parce qu'il entre en parfaite synergie avec la gardienne, créant un duo puissant de Tank et DPS ! Ces ajustements ont pour but de diminuer leur impact dans ces deux domaines.

D'autre part, les améliorations apportées au chevalier d'or et à la reine des archères rendront l'utilisation de champions plus équilibrée.