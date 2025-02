Pour nous, il est primordial que les cartes soient claires et cohérentes dans leurs interactions. Pendant longtemps, le canon et la charrette à canon, par exemple, avaient des comportements assez similaires et des statistiques dépareillées. Nous avons donc retravaillé ces deux cartes pour leur donner un « buff » tout en harmonisant leurs portée, dégâts et vitesse de frappe.

Ce changement est un avantage pour le canon, car ses dégâts par seconde augmentent, ce qui augmente sa capacité défensive en conséquence. L'augmentation de la portée de la charrette à canon lui rend la possibilité d'être dangereuse contre les tours et la rend plus à même de contrer les decks utilisant le géant royal.

Ainsi, ces deux cartes auront désormais des interactions plus équilibrées avec celles créant des essaims. Par exemple, elle pourront éliminer les gobelins de même niveau.