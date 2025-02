Artificière 🔽

Premier coup : 0.6sec -> 0.65sec (plus lent). Ce changement a pour but d'améliorer l'interaction non logique avec les tours de princesse. Ça avait été changé lors de la dernière mise à jour, nous le replaçons.

Évolution Géant royale 🔽

Points de vie : (niveau 11) 3993 -> 3686 (réduisant ses points de vie octroyés par l'évolution de +30% > +20%)

Évolution des Squelettes 🔼

Nombre maximum : 6 -> 8