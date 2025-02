Hein ? Un autre événement !? Et oui ! La mini course aux couronnes est là ! Notez bien la date, parce que cet événement ne va durer qu'un seul jour ! Le 17 avril, récupérez autant de couronnes que possible pour gagner des récompenses incroyables.

Voici la liste des récompenses :

Récompense 1 💰1 000 pièces d'or 💎 Prix : GRATUIT 👑 Objectif : 5 couronnes

Récompense 2 🃏 100 cartes communes 💎 Prix : GRATUIT 👑 Objectif : 15 couronnes

Récompense 3 🃏 25 cartes rares 💎 Prix : 50 gemmes 👑 Objectif : 30 couronnes

Récompense 4 🪄 Coffre magique 💎 Prix : 75 gemmes 👑 Objectif : 50 couronnes

Récompense 5 💬 Émote Duchesse aux dagues ennuyée 💎 Prix : 100 gemmes 👑 Objectif : 75 couronnes



⚠️ Éligibilité : niveau 6 du roi ou plus

❓L'icône de l'événement ne s'affiche pas ? Ne vous inquiétez pas ! Certains joueurs auront accès à cet événement la semaine suivante. Revenez le 24 avril pour participer.

À bientôt dans l'arène !