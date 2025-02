Note : cet équilibrage n’est pas encore en ligne ! Il arrive le 12/02.

La façon dont nous abordons l’équilibrage dans Clash Royale est une combinaison de test en jeu, d’écoute de la communauté et en regardant les statistiques. Vous pouvez vous attendre à des équilibrages réguliers pour garder un gameplay affiné et aussi fun que possible.

Pour cet équilibrage, nous jetons un œil au Méga Chevalier, au Fût à Squelettes, le Chevalier et bien d’autres !