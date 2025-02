La toute dernière des légendaires n'a pas encore tout à fait la carrure d'une légendaire.

Nous voulons donc que la mamie sorcière soit un peu plus utile en tant qu'attaquante de moyenne portée, et en tant que troupe à associer à d'autres unités. Pour cette raison, nous avons augmenté les dégâts qu'elle inflige, lui donnant ainsi plus de DPS et lui permettant de maudire encore plus de troupes.