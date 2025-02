Avec le lancement du Hall des légendes, nous avons effectué quelques changements sur la voie des trophées.

La voie des trophées s'arrête à 7 500 trophées et n'est pas réinitialisée à chaque saison. Vous pourrez gagner des trophées, découvrir de nouvelles arènes et récupérer des récompenses en chemin. Une fois arrivé à la fin de la voie des trophées, vous ne pouvez plus gagner ou perdre de trophées. En revanche, vous pourrez continuer d'y jouer, gagner des coffres et des pièces d'or, et ce, sans avoir peur de perdre quoi que ce soit !



Avec six nouvelles arènes sur la voie des trophées, le contenu des coffres et le montant d'or augmentera en proportion. Plus vous irez loin, et plus les récompenses en vaudront la peine !