Il n'y a plus de coups de foudre dans le Pass Royale !

Nous avons remplacé les coups de foudre par des jokers. Ainsi, plutôt qu'une chance toute relative de remporter la carte que vous voulez, vous pouvez choisir la carte exacte à laquelle vous voulez ajouter de la progression.

Tous les coffres de Pass Royale et coups de foudre ont été remplacés par des jokers, afin de vous donner plus de liberté pour choisir quelles cartes vous utilisez. Et il n'y a plus de coups de foudre pour les coffres à couronne.