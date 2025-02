Möchtest du an einem überregionalen Turnier teilnehmen? Schau hier, was die Saison 3 der Snapdragon Pro Series mit sich bringt! Mit Preisen im Wert von 25.000 $ und neuen Wettkampf- und Gewinnmöglichkeiten haben Spieler aus NA, LATAM, + Europa und MENA die Chance, groß zu gewinnen!



Turnierstruktur: Jeder unten aufgeführte offene Formattyp bietet drei Open Cups. Die Gewinner dieser Cups qualifizieren sich direkt für ihre entsprechenden Open Finals, während andere Teilnehmer Punkte für ihre Rangliste sammeln. Die besten fünf Spieler des Ranglistensystems qualifizieren sich auch für die Open Finals. Die besten 8 Spieler ihrer jeweiligen Qualifikationsspiele treten in einer Einzelausscheidungsrunde gegeneinander an, um den Champion zu krönen!