"Deux fois plus fort que les barbares ! Deux fois plus durs que les barbares ! Plus de deux fois plus vite !"

Les Barbares d'élite n'ont pas été, euh ... l'élite, depuis longtemps ! Cette refonte vise à réduire leur élément le plus frustrant (la vitesse très rapide) en échange d'un large éventail d'améliorations de statistiques pour les rendre compétitifs avec d'autres troupes de mêlée à dégâts élevés.