第1場：[NARUTO] VS Over Kazuto

首場挑戰賽，由Over Kazuto挑戰第10天王[NARUTO] 。也許準備不足，也許是對手實力過於強大，[NARUTO] 在比賽中頻頻失誤，最後Over Kazuto以伐木球、超騎皇豬搶占天王之位。



第2場：Tattoos VS PANDORA

運氣不佳的第9天王Tattoos碰到如日中天的PANDORA，雖然Tattoos首局憑藉火球轟下三槍先下一城。但後兩局比賽，PANDORA絕地反攻，以穩定的心態連續掏出狗礦和礦炸牌組，最終讓一追二拿下勝利。



第3場：Sado VS QingGe

第3場較量，對牌組有所執著的QingGe與Sado，展開了相信牌組與自己的對決。三局QingGe都使用暗夜石，Sado則以電巨為主力。首局，Sado以兩波電巨逆襲，黑王在最後0.5秒錘塔反超血量。第2局QingGe則在驚險之間扳回一成，第3局Sado以電巨配合法術一波單人破塔守住天王之位。



第4場：RAIKIJONES VS Asher

隨後，Asher迎戰第7天王RAIKIJONES，兩局比賽，準備放大招的Asher搏殺戰術完全失敗，老練的RAIKIJONES一局精銳爆砍，另一局女巫姥姥無限變豬，讓Asher難以招架，最後RAIKIJONES輕鬆守住擂台。



第5場：RAD VS GL jasmine

第5場挑戰賽，GL jasmine面對RAD。首局，RAD以超低費速轉鏡像精銳套拿下一勝。然而GL jasmine初生之犢不畏虎，穩住陣腳後，以狗礦和小電車超騎墓園兩套牌組帶走RAD，拿到第6天王的寶座！



第6場：TOÝ VS Panda

接下來的一場較量，天才少年Panda對上了上週表現不錯的新秀TOÝ，首局，同樣以電巨應戰的Panda被衛隊球壓著打。但曾殺進天梯前100的Panda展現絕佳實力，以兩局超高熟練度的礦炸完全碾壓對手，登上第5天王的席位。



第7場：Auk VS PIVOT

第7場挑戰賽，PIVOT碰到頂尖王者Auk，兩局比賽，PIVOT想以奇招毒藥皇巨應戰，但被擅長各路牌組的Auk，分別運用超騎、皇豬、女巫姥姥等卡牌碾壓對手，Auk輕鬆守擂成功。



第8場：healheheart VS Noisyboy

最後1場挑戰賽，Noisyboy交鋒healheheart，雖然healheheart在眾人眼中是新秀，但實力不容小覷。Noisyboy雖展現狗礦、武神墓園等牌組，最終仍不敵healheheart超熟練的漁大師皇巨，healheheart穩住第3天王之位。

