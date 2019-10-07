YUYA選手の勢いが止まりません！
アジアの強豪相手に2週連続で頂点に立ちました！現在までの『スターポイント』では2位を大きく引き離しトータル200ポイント獲得しています！
順位表はこちら👇
「ピラミッド決定戦」の決勝戦では、中国屈指のトッププレイヤーArc選手と接戦の末勝利を掴みとりました🏆
スターピラミッドステージ・チャレンジ Day2の対戦カードは以下の通りです。
「スターピラミッド」を終え、現在のランキングはこちら
先週から「スターピラミッド」が合計6週にわたる戦いが始まっております。
次回の「スターピラミッド」に参戦する8名のチャレンジャーは一体誰になるのでしょうか？
今週もスタープレイヤーのとチャレンジャーの熱きバトルが待っています🔥
勝ったら残留orシードの入れ替え、負けたら敗退の負けられない戦い！
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さらに、『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』後半戦にチャレンジャーとして出場したい皆さんには、まだチャンスがあります。
オープン予選は既に始まっています！今すぐ参加を！トーナメント方式など詳細についてはこちらをご覧ください💁エントリーをお待ちしています。
大会に関する質問はこちらのQ&Aをご覧ください📝
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AUTRES CHANGEMENTS
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上週，十大天王爭霸賽第1週挑戰賽、金字塔積分賽落幕，歷經平衡性調整，各路好手與天王的牌組也有所變化。最終在第1週冠亞軍決賽中，YUYA與Auk激烈交鋒，最終YUYA再度登頂天王金字塔，繼續穩坐十大天王的龍頭！
第1場：[NARUTO] VS Over Kazuto
首場挑戰賽，由Over Kazuto挑戰第10天王[NARUTO] 。也許準備不足，也許是對手實力過於強大，[NARUTO] 在比賽中頻頻失誤，最後Over Kazuto以伐木球、超騎皇豬搶占天王之位。
第2場：Tattoos VS PANDORA
運氣不佳的第9天王Tattoos碰到如日中天的PANDORA，雖然Tattoos首局憑藉火球轟下三槍先下一城。但後兩局比賽，PANDORA絕地反攻，以穩定的心態連續掏出狗礦和礦炸牌組，最終讓一追二拿下勝利。
第3場：Sado VS QingGe
第3場較量，對牌組有所執著的QingGe與Sado，展開了相信牌組與自己的對決。三局QingGe都使用暗夜石，Sado則以電巨為主力。首局，Sado以兩波電巨逆襲，黑王在最後0.5秒錘塔反超血量。第2局QingGe則在驚險之間扳回一成，第3局Sado以電巨配合法術一波單人破塔守住天王之位。
第4場：RAIKIJONES VS Asher
隨後，Asher迎戰第7天王RAIKIJONES，兩局比賽，準備放大招的Asher搏殺戰術完全失敗，老練的RAIKIJONES一局精銳爆砍，另一局女巫姥姥無限變豬，讓Asher難以招架，最後RAIKIJONES輕鬆守住擂台。
第5場：RAD VS GL jasmine
第5場挑戰賽，GL jasmine面對RAD。首局，RAD以超低費速轉鏡像精銳套拿下一勝。然而GL jasmine初生之犢不畏虎，穩住陣腳後，以狗礦和小電車超騎墓園兩套牌組帶走RAD，拿到第6天王的寶座！
第6場：TOÝ VS Panda
接下來的一場較量，天才少年Panda對上了上週表現不錯的新秀TOÝ，首局，同樣以電巨應戰的Panda被衛隊球壓著打。但曾殺進天梯前100的Panda展現絕佳實力，以兩局超高熟練度的礦炸完全碾壓對手，登上第5天王的席位。
第7場：Auk VS PIVOT
第7場挑戰賽，PIVOT碰到頂尖王者Auk，兩局比賽，PIVOT想以奇招毒藥皇巨應戰，但被擅長各路牌組的Auk，分別運用超騎、皇豬、女巫姥姥等卡牌碾壓對手，Auk輕鬆守擂成功。
第8場：healheheart VS Noisyboy
最後1場挑戰賽，Noisyboy交鋒healheheart，雖然healheheart在眾人眼中是新秀，但實力不容小覷。Noisyboy雖展現狗礦、武神墓園等牌組，最終仍不敵healheheart超熟練的漁大師皇巨，healheheart穩住第3天王之位。
第1輪
首場BO3在RAIKIJONES和PANDORA之間展開，面對如日中天的PANDORA，RAIKIJONES為其量身定做了一套精銳礦炮牌組，並成功在決勝局瓦解皇巨攻勢，拿下了勝利。第2場比賽，Sado對戰前一天踢館成功的Over Kazuto，前兩局兩人平分秋色，關鍵決勝局，Sado炮車墓園對戰衛隊皇豬，Over Kazuto在防守炮車時，出手過慢被炮車鎖塔，Sado晉級第2輪。
各局勝者牌組
第1輪第1場勝者牌組
第1輪第2場勝者牌組
第2輪
第2輪爬上來的RAIKIJONES迎戰Panda，實力不相上下的兩人再次拉滿3局。決勝局中，RAIKIJONES開局精銳拿塔後開始無限防守，最終把勝利保到最後，連穿兩人後繼續攀登。Panda則留在第7天王的位置。另一場對戰，Sado面對GL jasmine。首局Sado祭出電巨先下一城，第二局GL jasmine狗礦救世，決勝局，GL jasmine再次拿出前一天淘汰RAD的超騎墓園，抓準Sado電巨牌組，最終GL jasmine力斬Sado，晉級下一輪。
各局勝者牌組
第2輪第1場勝者牌組
第2輪第2場勝者牌組
第3輪
第3輪首場，連穿兩人的RAIKIJONES交手第3天王healheheart，殺紅眼的RAIKIJONES毫不手軟。首局healheheart超騎墓園，但RAIKIJONES以礦炮無限小費防守對手。第2局，healheheart未換牌組，RAIKIJONES則是超騎皇豬，幾經交鋒，RAIKIJONES手感火熱一穿三後繼續向上。另一場首局，Auk速轉皇巨就拿下比賽。第2局，GL jasmine掏出信仰套2.6經典速轉豬，但被Auk速轉皇巨壓著打，Auk輕鬆獲勝登上金字塔第四層。
各局勝者牌組
第4輪
第4輪，RAIKIJONES挑戰等候多時的上週冠軍YUYA。首局，RAIKIJONES採集器三槍被YUYA帶火球的礦炮剋死。第2局孤注一擲的RAIKIJONES使出絕活果凍天使，配上精銳狂暴扳平比分。決勝局，RAIKIJONES以超騎皇豬應戰，卻被YUYA的礦工體系逮個正著，YUYA終結RAIKIJONES的一穿三後，殺入決賽。另一場對決，則在Higher和Auk之間展開，上週雙殺Auk的Higher以皮卡礦球吃掉精銳反打先下一城。但隨後場上風雲變色，Auk先是狗礦完美賣血搭配一波ALL IN翻盤墓園，決勝局，Auk又以礦炮小費牌組抓到Higher的大皮卡，最後Auk成功復仇Higher，和YUYA會師決賽。
各局勝者牌組
第4輪第1場勝者牌組
第4輪第2場勝者牌組
決賽
首局，YUYA與Auk兩人以天狗對戰石頭人展開重量級對戰，Auk先下一局。來到第2局電巨內戰，YUYA掌握一波進攻機會擊退Auk。第3局兩人再次開啟內戰，礦炮對戰礦炮。YUYA抓住對手水費不足，以精銳搭配小閃完美偷襲，精銳連砍6刀直接破塔，YUYA拿到賽點。第4局，絕境中的Auk以迫炮礦牌組應戰，而YUYA則換上電巨。這一次，牌組靈活的Auk拿下勝利，2比2，決賽被進入決勝局！YUYA換回拿手迫炮礦，Auk則是第1局的石頭。YUYA利用節奏的優勢無限壓制取勝，3比2，YUYA在決賽中擊退Auk再次封神，登頂金字塔！
各局勝者牌組
首週賽事告一段落，挑戰選手讓比賽充滿變數，平衡性過後牌組也有所轉變！除了精銳稱霸外，也有不少出乎意料的牌組登場，2.6速轉豬、採集器三槍、速轉鏡像精銳等牌組接連登台，讓比賽刺激無比。從排位賽到首週金字塔積分賽，參賽選手們也累積到不少積分，當前積分排名如下：
而目前的金字塔，YUYA和Auk高居前二可免於挑戰，RAIKIJONES爬到第三，Higher跌至第四。 5至10名分別為healheheart、GL jasmine、Panda、Sado、PANDORA和Over Kazuto。本週六，第3至10天王將迎接新一輪的挑戰選手，本週日又將再度進行金字塔積分賽。
Ces changements ne sont pas encore intégrés au jeu ! Ils seront implémentés après la maintenance du début de la saison 4 !
Points de vie :
-12 %
Dégâts :
220 %
Vitesse de frappe : -40 %
Zone de dégâts :
-45 %
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Squelettes générés
4 squelettes apparaîtront autour d'elle
Temps de génération réduit : 5 -> 7 s
Ne génère plus de squelettes une fois éliminée
Sorcière de la nuit
Chauves-souris générées après destruction :
2 -> 4
Sapeurs :
Coût en élixir :
3 -> 2
Dégâts :
-10 %
Masse :
100 %
Pêcheur
Dégâts :
-6 %
Points de vie :
-5 %
Chasseur
Dégâts :
2 %
Boule de neige :
Recul :
-17 %
Vous pourrez choisir parmi un certain nombre de cartes effrayantes pour vos récompenses de voie des trophées ce mois-ci. Allez y jeter un œil !