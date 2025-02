Points de vie : 👇 (-4 %)

La mamie sorcière devient parfois surpuissante et impossible à atteindre depuis l'autre côté du champ de bataille, obligeant les joueurs à utiliser une boule de feu dès que possible. Nous réduisons ses points de vie pour qu'elle puisse être éliminée par les flèches et la bûche, ce qui devrait laisser plus de marge de manœuvre pour contrer cette mamie diabolique à l'aide de sorts.