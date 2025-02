✅ Résolution du problème qui rendait la voleuse invisible et impossible à cibler avant son assaut.

✅ Résolution du problème qui permettait à la voleuse d’être blessée à la fin de son assaut.

✅ Le pêcheur ne devrait plus rester coincé après avoir éliminé sa cible au combat.

✅ Résolution du problème qui empêchait le chevalier d'or de se lancer correctement à l’assaut lorsqu’il visait une cible en mouvement.

✅ Le clonage du roi squelette pendant l’animation de sa capacité ne devrait plus en annuler les effets.

✅ Résolution d’un problème rare de plantage lorsque les joueurs des arènes inférieures utilisaient des coups sur leurs coffres.

✅ Correction de l’activation des effets sonores pour l’électro-géant et la mamie sorcière.

✅ Résolution d’un problème rare de plantage lorsque l’électro-géant subissait certains types de dégâts.

✅ Harmonisation des incohérences de fonctionnement des dégâts d’électrocution de l’électro-géant.

✅ Les unités ne devraient plus ignorer l’effet d’attraction de la tornade.

✅ Résolution d’un problème de plantage qui se produisait dans les modes Mégadeck.

✅ La création et les changements de nom ne devraient plus causer la déconnexion des joueurs.

✅ Résolution de problèmes d’affichage des cartes des membres du clan dans le chat de clan.

✅ Résolution d’un problème d’approximation des stats des squelettes invoqués par le roi squelette.

✅ Correction de quelques problèmes de plantage rares.

✅ Nombreuses améliorations et optimisations d’arrière-plan.