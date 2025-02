Dimenticati dell'arena e delle torri, perché in Touchdown combatterai in un campo da football. L'obiettivo è quello di far raggiungere l'area avversaria a una delle tue truppe alleate per segnare un punto e ottenere una corona. La prima squadra che arriva a tre corone, vince.

Dovrai scegliere le tue carte tra quelle proposte all'inizio dello scontro, quindi fa' attenzione a come assemblerai il mazzo.