L'obiettivo di queste modalità è quello, appunto, di catturare qualcosa al centro dell'arena, distruggendolo prima che lo faccia l'avversario.

Se ci riesci, riceverai un notevole vantaggio! L'elemento in questione ha due indicatori della salute, uno per te e uno per l'avversario, quindi non potrete soffiarvelo a vicenda all'ultimo istante. La mossa migliore è quella di schierare la truppa più adatta allo scopo e di sfruttare al meglio il vantaggio.