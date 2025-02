Le rane arlecchino, appartenenti al genere Atelopus, sono anfibi che devono il loro nome ai colori sgargianti che li contraddistinguono, come l'arancione, il rosso, il verde o il viola, per via dei quali sono conosciute più comunemente come "rane pagliaccio". Oltre 100 specie di questo animale risiedono in diversi Paesi dell'America Centrale e Meridionale, dal Costa Rica alla Bolivia, fino al bacino dell'Amazzonia, ma, purtroppo, queste creature piccole e appariscenti sono a rischio di estinzione.

