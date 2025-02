Ehi Grax, presentati ai giocatori!

Ciao bellissimi! Io sono Davide detto Grax, YouTuber e streamer di Terni e tratto i giochi Supercell.

Il download di Clash of Clans, nel 2012, mi ha totalmente stravolto la vita! Da quel momento, sono entrato nel mondo Supercell che si è ampliato, nel 2016, con l’uscita di Clash Royale e, nel 2018, con il rilascio di Brawl Stars, giochi importantissimi per la mia crescita personale e nel web.





Da quanto tempo crei contenuti/fai streaming?

Creo contenuti su YouTube dal 22 Marzo 2015, inizialmente sotto il nome di “H2C”, con un amico, e successivamente da solo con il nickname di “Grax”, da fine 2015.

Ho cominciato seriamente a creare contenuti grazie a Clash Royale, nel 2018, sempre su YouTube, ma ora che ho più tempo libero, sto valutando anche altre piattaforme streaming per un’eventuale spostamento.







Cosa ti piace particolarmente di Clash Royale?

Le particolarità di Clash Royale che mi hanno colpito fin da subito sono la velocità con cui si può giocare e la competitività online che genera! Basta semplicemente creare un mazzo con 8 carte, cliccare il pulsante battaglia e automaticamente si hanno almeno 3 minuti di puro divertimento competitivo, con un nostro amico o con un qualsiasi altro giocatore nel mondo.





Qual è la tua carta preferita attualmente e perché?

HOG RIIIIDEEEEER! L’amore incondizionato per il Domatore di cinghiali lo coltivo da Clash of Clans. Una truppa veloce, dinamica e molto strategica, diventata uno dei simboli di Supercell! Come si fa a non amarla? Lo so… Non tutti la pensano come me… È troppo forte e difficile da difendere. 😛





Qual è il tuo ricordo migliore collegato a Clash Royale?

Il miglior ricordo che ho di Clash Royale risale al 2017. Ancora ho i brividi, ripensandoci. Immaginatevi di non aver mai commentato una diretta streaming, di non aver mai parlato direttamente a un pubblico e di ritrovarvi un invito per commentare live la prima finale mondiale di Clash Royale dal vivo… Esattamente il mio caso!

Quella è stata, in assoluto, la mia prima diretta streaming. Un’esperienza indescrivibile, vissuta con i miei compagni Lonny The Wolf e DragonSteak, che porterò sempre nel mio cuore.





Qualche consiglio o dritta per i giocatori?

Non essendo un grande professionista di questo gioco, il mio unico consiglio è quello di giocare per divertirsi! Bisogna essere bravi a capire sia il momento giusto per giocare che quello per staccare e prendere una pausa.

Per quanto riguarda il lato competitivo e per perfezionare la nostra esperienza di gioco, il modo migliore è guardare altri giocatori che giocano da più tempo di noi, per cercare di capire le meccaniche di gioco più adatte per ogni occasione.





Qual è il tuo video preferito che hai fatto fino ad oggi?

Il mio video preferito in assoluto è la parodia della canzone di Fabio Rovazzi “Tutto molto interessante”, fatta in stile Clash Royale: “Solo combo col gigante”!

Diciamo che si tratta del video che mi ha fatto conoscere al grande pubblico e che ora conta più di 25 milioni di visualizzazioni!