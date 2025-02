Qual è il tuo codice creatore?

Il mio codice creatore ? Be quello “giusto” Cicciogamer89.





Cosa hai in serbo per il futuro?

Chissà il futuro cosa ha in serbo per me xD





C’è altro che vorresti dire?

Volevo ringraziare tutti quelli che mi supportano da anni, abbiamo combattuto insieme tant’è battaglie e tante altre ne combatteremo insieme.