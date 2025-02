Hey Ferre! Presentati ai giocatori!

Ehilà Gente! Piacere di conoscervi, mi chiamo Luca Ferrero, in arte “Ferre”! Ho sempre avuto un particolare focus sul mobile-gaming e quindi, per forza di cose, la mia strada e quella di Supercell si sono incrociate. Ho trattato ogni titolo a partire da Clash of Clans fino ad arrivare a Brawl Stars, passando ovviamente per Clash Royale. Tratto gli aggiornamenti e curiosità ma sono anche un commentatore di competizioni eSportive!

Da quanto tempo crei contenuti/fai dirette streaming relative a Clash Royale?

Sono un content creator dal lontano 2013! Ho iniziato, come molti, per gioco e, pian piano, questo mondo è diventato prima una grande passione e poi il mio lavoro.

Ovviamente, ho iniziato a portare Royale solo dopo, nel 2016, ma di fatto prima della sua uscita ufficiale. Ne è la dimostrazione il mio tag giocatore, che è molto più corto di quelli odierni in quanto servivano meno caratteri per dividere i profili, prima del lancio globale!

Cosa ti piace particolarmente di questo gioco?

Probabilmente il sistema di ladder di Clash Royale è il più bello di tutti i giochi Supercell! Si può giocare tanto, si può giocare poco, ma alla fine scali la classifica solo se sei veramente forte. Chiaramente, non puoi giocare “poco” a certi livelli ma in proporzione con altri giochi non c’è paragone: la qualità delle partite è veramente valorizzata o, almeno, questo è quello che penso!

Qual è, attualmente, la tua carta preferita e perché?

La mia carta preferita è sempre stata il gigante, perché vedevo domatori ovunque e, sinceramente, non mi sono mai piaciuti quei maledetti sfascia torri! MA da non troppo tempo la mia carta preferita è di sicuro il gigante elettrico: lo considero un upgrade del precedente gigante ma con la differenza che le carte che hanno sinergia con lui mi piacciono molto di più!

Qual è il ricordo migliore che hai, legato a Clash Royale?

Questa domanda è davvero difficile… se subito volevo menzionare il mio primo evento dal vivo, al contrario rispondo l’ultimo! Esatto, il mio ultimo evento dal vivo è, probabilmente, il più bel ricordo. Si trattava di un torneo contro altri creators svoltosi a Lucca Comics 2021 e, anche se ho avuto addirittura la fortuna di vincerlo, il vero ricordo che non dimenticherò è la sensazione di salire sul palco e vedere tanti di quelli che mi seguono durante le mie dirette! Mi ha restituito tanta di quella tangibilità che il mio lavoro spesso non offre, soprattutto nel duro periodo pandemico che stiamo vivendo.

Hai qualche consiglio o dritta da dare ai giocatori?

Il consiglio che dò sempre ai giocatori che vogliono migliorare, in questo caso non mi riferisco solo a Clash Royale, è di dare qualità alle nostre partite. Giocare e basta è sufficiente se vogliamo divertirci ma se vogliamo migliorare dobbiamo vedere come giocano i professionisti in competitivo e, solo dopo, cercare di imitarli!

Qual è il tuo video di Clash Royale preferito che hai fatto fino ad oggi?

Non è facile trovare il mio video preferito di Clash Royale perché sono, ormai, centinaia e centinaia… ma ci posso provare! Come tutti sappiamo “Slash Royale” è stato un evento che ha smosso la community ma qualcuno si è chiesto come è stato per i giocatori livello 1? Uno dei miei vanti su Royale è, di sicuro, essere stato il primo in Italia a portare le scalate con gli account di livello 1: si tratta di un tipo di push difficilissimo che vi consiglio di provare e, se vi piace, trovate tantissimi video, come questo di seguito, di una mia serie chiamata “Road to Guinness”!