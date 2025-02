Ehi Klais, presentati ai nostri giocatori!

Ciao ragazzi! Io sono Luca, meglio conosciuto come “Klais”. Sono content creator e caster ufficiale per tutte le competizioni di Clash Royale. Se vi dicessi che non volevo scaricare Clash Royale ci credereste? Per fortuna poi ho cambiato idea... Da sempre sono un appassionato del mondo videoludico, ma recentemente ho aperto i miei orizzonti anche al mondo dei manga.



Da quanto tempo crei contenuti/fai dirette streaming relative a Clash Royale?

Ho iniziato il mio percorso su Youtube senza nessuna pretesa e, col passare del tempo, ho iniziato ad appassionarmici. Senza accorgermene, sono passati 4 anni! Con l’avvento delle live-stream mi sono approcciato anche a Twitch, dove posso avere un contatto maggiore e immediato con chi mi segue.



Cosa ti piace particolarmente di questo gioco?

La caratteristica che mi piace di più di Clash Royale è la sua immediatezza. In pochi secondi sei catapultato in game e in soli 5 minuti puoi giocare un’intera partita. Ti serve solo uno smartphone e una connessione internet, possibilmente buona!



Qual è, attualmente, la tua carta preferita e perché?

La mia carta preferita è sempre stata il gigante Royale; me ne sono innamorato dalla prima volta in cui l’ho giocato. La capacità di colpire gli edifici dalla distanza lo rendere difficile da contrastare. Poi, ammettiamolo, come si fa a resistere al suo baffo biondo?



Qual è il ricordo migliore che hai, legato a Clash Royale?

Grazie a Clash ho avuto l’occasione di conoscere altri creator che già seguivo ed è stato davvero incredibile poter parlare e commentare con loro da “collega”. Non ho ancora avuto l’occasione di partecipare a eventi dal vivo, perciò spero di rimediare al più presto per conoscerli tutti di persona!



Hai qualche consiglio o dritta da dare ai giocatori?

Giocare, giocare e ancora giocare. La pratica rende perfetti ma anche guardare i migliori player al mondo aiuta a migliorare. Per questo seguire l’eSport è importantissimo, in questo modo si apprendono le loro strategie e i loro trucchi.

Qual è il tuo video di Clash Royale preferito che hai fatto fino a oggi?

Il video a cui sono più affezionato è quello che preannunciava lo Slash Royale. Ogni creator aveva ricevuto una pergamena e bisognava trovare la soluzione al mistero, unendo le forze tutti insieme. Credo sia stata un’idea molto intrigante per generare hype intorno all’evento che sarebbe arrivato di lì a poco.