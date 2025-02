Ciao a tutti!

Innanzitutto grazie mille per tutte le vostre domande. In totale, c'erano più di 5000 domande nel thread, che sono un bel po'! Ci scusiamo per non aver risposto a tutti. Abbiamo cercato di raggruppare le domande più ricorrenti in argomenti specifici. Speriamo troverete la risposta che state cercando!







CLASSIFICA 2v2

Ci sarà una classifica per le 2v2? u/dawidow69



Perché non esplorare la possibilità di una classifica 2v2? u/Roo6800

Abbiamo risposto a questa richiesta nel nostro video di domande e risposte a giugno e confermiamo quanto detto: una classifica 2v2 attualmente non è nei nostri piani. Per ora vogliamo concentrarci su altre aree del gioco. Sappiamo che un ampio numero di giocatori amano davvero la modalità 2v2 e vorrebbero vederne di più in ambito competitivo, probabilmente apporteremo piccoli miglioramenti piuttosto che adottare un intero sistema a classifica.













GUERRE TRA CLAN

Qual è il piano per migliorare le guerre tra clan 2? u/OceaniPlayZ

Cosa ne pensi delle guerre tra clan? u/hdhdhsh4

Le guerre tra clan 3 arriverà presto? u/Xokova

Ci sono piani per rendere le botte navali degne di essere giocate? u/Demeros3

Il lavoro per le guerre tra clan non è finito, non sono nella loro forma definitiva. Vogliamo continuare a migliorarle. Per quanto riguarda esattamente ciò che intendiamo fare, abbiamo molte idee e suggerimenti provenienti direttamente dalla community.

Per citarne alcuni:



- Guerre settimanali anziché mensili



- Opzione di attivazione/disattivazione



- Migliore classifica e sistema di punteggio



- Miglioramenti alle botte navali



- Modifica ai mazzi durante il tempo di recupero







Questi punti sono in discussione in questo momento e non possiamo promettere che finiranno tutti nel gioco.



Per essere completamente trasparenti, le guerre tra Clan non sono nella lista delle cose da fare per (almeno) i prossimi due aggiornamenti.

Crediamo di aver risolto alcuni dei problemi più grandi. Dal loro rilascio nell'agosto 2020, il team ha ottimizzato e aggiornato le guerre tra clan in ogni aggiornamento effettuato: gli ultimi miglioramenti sono arrivati con l'aggiornamento estivo (luglio 2021). Dopo un anno di modifiche, ora il team vuole concentrare i propri sforzi su altre aree del gioco.













PROGRESSIONE ED ECONOMIA





Ci sono molte possibilità per creare mazzi in Clash Royale, ma un giocatore in genere si attiene a un mazzo e non ne prova mai un altro perché non ha le risorse per maxarlo. Quale pensate possa essereuna soluzione a questo problema? u/Siddhanth18



Avete intenzione di fare qualcosa per risolvere il problema delle carte sovralivellate a metà classifica? u/Big_Togno



Potete implementare qualche sistema per rendere il gioco meno rigido ma che richieda comunque tempo di gioco per livellare? u/Bold2003







È molto difficile sviluppare modi per far cambiare più frequentemente i mazzi ai giocatori. Vogliamo assolutamente risolvere questa situazione, ma è una sfida molto dura.



I giocatori devono sapere come utilizzare più carte, come contrastarle, i loro posizionamenti, devono aggiornarle per la scalata alla classifica e devono anche essere disposti a provare nuovi mazzi.

Abbiamo aggiunto i Jolly, più oro e persino modifiche al bilanciamento per incoraggiare i giocatori a far salire di livello altre carte e provarle. La situazione in tutta onestà è che la maggior parte dei giocatori è rimasta comunque con gli stessi mazzi anche dopo questi cambiamenti.

Continueremo a cercare modi per incoraggiare i giocatori a provare nuovi mazzi, ma questo richiede tempo e riflessioni su come raggiungere questo obiettivo senza danneggiare il gioco.









I bauli riceveranno un potenziamento? u/aayaanjuvi



Ci saranno modifiche ai bauli? u/StarPuratinum







Sì. Attualmente, le nostre discussioni riguardano la rielaborazione dei bauli e il loro adattamento all'attuale economia del gioco.

Non possiamo ancora dire esattamente come e cosa, ma siamo consapevoli che hanno bisogno di una rielaborazione e la stiamo esaminando.









Darete modo ai giocatori di ottenere più oro? u/imanrique







L’eterno quesito!

In questo momento, stiamo riconsiderando l'economia generale del gioco. Come qualcuno ha sottolineato nei commenti, non è stato toccato dal lancio del gioco e molte cose sono cambiate da allora!

Siamo tutti d'accordo sul fatto che non sia una situazione esaltante quando le carte non contano più e tutto è incentrato sull'oro. Il nostro obiettivo è portare l'economia del gioco su un equilibrio tra oro e carte che permetta ai giocatori di scegliere e concentrarsi su ciò di cui hanno più bisogno.















CAMPIONI





Aggiungerete mai campioni come macchina d’assedio, Re Barbaro o persino il Gran Sorvegliante al gioco? u/KingCrayTh

Tutto è possibile!











Quando potremo usare i punti stella sui campioni? u/Edwxrdx

È sicuramente qualcosa che vogliamo fare, ma non possiamo dire quando.











Qualche suggerimento su una nuova carta? Avremo un nuovo campione quest'anno? u/elmigzzz



Sì! Almeno un nuovo campione entrerà nell'arena quest'anno.









Ci sarà un jolly del campione o un gettone di scambio? u/stophatingfortnut



Vogliamo rilasciare oggetti magici per i campioni prima o poi, sì.









Ragazzi, pensate di aggiungere skin personalizzate ai campioni come in CoC sia nel pass royale che nel negozio?? u/Senyor Fred



Le skin sono una cosa complicata. Il gioco è in realtà completamente in 2D, non c'è affatto il 3D in Clash Royale. Quando gli artisti creano una skin per una truppa (come il livello stella 3) devono rifare il personaggio, fotogramma per fotogramma, da ogni possibile angolazione. Ci vuole molto tempo. Gli eroi di Clash of Clans sono in 3D, ecco perché creare skin speciali è più facile e veloce. In Clash Royale, anche i campioni sono in 2D.

Quindi non stiamo dicendo che non potrà mai accadere, ma probabilmente non nel prossimo futuro. Lavoreremo prima sui loro livelli stella!













CLAN

Ehi! Avete intenzione di aggiungere presto la tesoreria del clan? Avere, per esempio, un bottino del clan alla fine della guerra, per il clan vincitore che riceverà un tot. di oro, con il quale i capi/co-capi potranno acquistare vari bonus nel negozio. u/Gadji001_22







Onestamente, no, non è qualcosa che abbiamo in programma di fare a breve. Ma è un'idea molto bella!



In futuro vogliamo ancora migliorare i clan e l'aspetto social del gioco e rendere più gratificante rimanere in un clan.

















BILANCIAMENTO

Avete in programma di correggere/rielaborare l'incantesimo furia? u/impossem10



Sì, abbiamo dei piani per rielaborarlo, ma ancora niente di concreto. Forse uno spirito della furia? Forse aggiungere qualche danno da impatto e ridimensionarne la durata?









Avete preso in considerazione la possibilità di rimuovere carte “di gruppo” come la gang di goblin e 3 moschettieri e di sostituirle con unità uniche che ricoprono esattamente lo stesso ruolo. u/TheMilkman1811



Sì, ci abbiamo pensato un paio di volte.

In generale, riutilizzare lo stesso personaggio è positivo in termini di comprensibilità per i giocatori, in modo che non debbano memorizzare oltre 100 carte uniche e le loro statistiche. Ma l'altro lato della medaglia è che rende il bilanciamento più complicato. Rielaborare i personaggi è sempre l'ultima risorsa quando nulla ha funzionato.

Per farla breve: teniamo a mente quell'idea e ci abbiamo pensato, ma vogliamo provare altro prima di fare qualcosa di così drastico come sostituire una carta.









La community è divisa sul Gran cavaliere. Qualche idea su come potrebbe variare? O volete mantenerlo così com’è? u/SlyEnix

Il Gran cavaliere è una di quelle carte così belle da giocare, sia per il suo chiaro valore, sia per il suo rappresentare un obiettivo da raggiungere per i giocatori di metà classifica, che intendono migliorarlo e utilizzarlo (lo stesso vale per lo stregone, in realtà). Ma una volta arrivati nella parte alta della classifica, in realtà, non è così popolare.

Molti giocatori si rendono conto che può essere facilmente contrastato da carte più economiche come il cavaliere o il Mini P.E.K.K.A., può essere mandato a spasso con carte ciclabili o completamente distrutto da un mazzo P.E.K.K.A.



In altre parole, ci sono, in realtà, molti modi per contrastarlo. Tuttavia, in classifica alta ed in classifica media abbiamo giocate e meta diversi, il che rende difficile bilanciare alcune carte, come Stregone e GC. Potrebbe essere ritoccato in alcune modifiche di bilanciamento di quest'anno, ma vogliamo stare attenti poiché è una carta leggendaria molto popolare nel gioco.













MATCHMAKING

C'è l'intenzione di integrare un sistema di matchmaking migliore o migliorare quello attuale? u/Sup4eme_Leader



Sappiamo che il matchmaking è stato il pomo della discordia per un periodo piuttosto lungo.



Sì, continueremo a migliorarlo e alla fine vorremmo rielaborarlo. Non possiamo dire molto, ma abbiamo alcune idee e un piano a lungo termine per rendere la scalata alla classifica più equa e divertente.















MIGLIORAMENTI ALLA QUALITÀ DEL GIOCO

Potreste aggiungere un pulsante "Gioca di nuovo" alla sfida tripla strategica e alle altre modalità di gioco? u/HeinzDitlav



Questa è una bella idea! Grazie!







Saremo mai in grado di utilizzare i jolly in maniera separata, su più carte, invece di usarli tutti su una carta? u/pooperman720



No, non abbiamo intenzione di aggiungere questa opzione.







Adoro le sfide strategiche. C'è un modo per avere una una sfida strategica 1v1 permanentemente in gioco? u/pinkpetalstay



Quando abbiamo aggiunto una serie di modalità di gioco con l'aggiornamento di giugno 2021, abbiamo deciso di aggiungere la sfida strategica tripla invece della sfida strategica normale, in base al feedback della community secondo cui la sfida strategica tripla era più ingegnosa ed equa.



Ma a quanto pare c'è anche una richiesta per la sfida strategica normale, dal momento che questo commento è stato fatto più volte nelle domande! Vedremo con il team se riusciremo ad aggiungerlo alla lista :)







Vorrei poter organizzare o riordinare l'ordine delle provocazioni nella mia raccolta di provocazioni. Oppure avere semplicemente le mie 16 provocazioni preferite sulla prima pagina. Prendereste in considerazione l'aggiunta di questa funzione in un futuro aggiornamento sulla qualità del gioco? u/frozen_oijoij



Sì, questo è qualcosa che vogliamo assolutamente fare. Questo... e molto altro.







Avremo mai un negozio dedicato alle guerre tra clan dove possiamo acquistare oggetti magici con le ricompense che otteniamo dalle guerre tra clan? u/lanerusher



Questo potrebbe essere uno dei miglioramenti per i clan e le guerre tra clan in futuro! Grazie per il suggerimento!







Il team ha pensato di riportare le missioni? u/TanPlayZFN



Riportare le missioni come erano: no.



Un sistema simile alle missioni: sì, questo è qualcosa di cui abbiamo discusso e che stiamo considerando.







Avete mai pensato di aggiungere sondaggi alla chat del clan? u/zeebrasauce



Potrebbe essere interessante! Grazie :)







Avete mai pensato di bannare una carta per stagione nella scalata alla classifica? u/Chr15_8311



Avere una carta bandita a livello globale per un'intera stagione non è eccezionale. Come giocatore, sarei piuttosto infelice se una carta che amo giocare, che è al centro del mio mazzo, e su cui ho dedicato del tempo per migliorarla, fosse ingiocabile per un'intera stagione.



Ma abbiamo discusso alcune idee e modalità di gioco per cui potrebbe essere implementato un sistema di ban, ma non per la scalata in classifica.







Possiamo avere Elisir infinito come modalità di gioco permanente? Molte persone lo chiedono da un po'. u/Timely_Performer9796



Non c'è alcun piano per renderlo permanente, no. Puoi giocare questa modalità in battaglie amichevoli e trovarla in rotazione con le altre modalità Party.







Potete mettere un limite di livello 11, alla modalità allenamento 1v1, per rendere più facile fare pratica con i mazzi su cui non abbiamo carte di buon livello? u/empty_dinosaur



Ancora una volta, è qualcosa di cui abbiamo discusso recentemente!



Ci sono due opzioni:



- Mantenere la Resa dei conti 1v1 come modalità Party, dove puoi guadagnare oro e bauli, ma mantenendo i livelli delle tue carte. Questo può fornire un po' di riposo dalla scalata alla classifica e un posto dove giocare senza lo stress di perdere trofei, pur essendo in grado di ottenere ricompense e progressi nel gioco.



- Oppure renderla una vera e propria modalità allenamento, in cui puoi giocare con tutte le carte al livello 11, ma senza ottenere ricompense.



In questo momento, le due opzioni sono in discussione all'interno del team, ci sono pro e contro per entrambe e molto probabilmente rielaboreremo la modalità in futuro.







Con quale frequenza accettate i suggerimenti della community? u/AnnoyingDuck13264



Mettiamo in discussione tutti i commenti e cerchiamo di inserirli nel gioco quando possibile. L'aggiornamento di luglio 2021 era pieno di richieste/suggerimenti della community (casse d'oro, funzione di rewind, più slot per mazzi, ecc.).



Quando si tratta di aggiungere suggerimenti della community al gioco, cerchiamo sempre di porci queste domande:



1. Quali sono le motivazioni dei giocatori, alla base della richiesta: cosa vogliono ottenere?



2. L'implementazione è ovvia e/o ci sono considerazioni per renderla compatibile e a prova di nuove funzionalità future?



3. La cosa richiesta è il modo migliore per raggiungere l'obiettivo o possiamo soddisfare con sicurezza il bisogno con qualcosa che si adatti o aggiunga più valore?











VARIE

Rivisiterete mai il concetto di aggiornamento temporaneo per uno scherzo di pesce d'aprile? u/moomoomachines



No. Non accadrà mai più. E se lo facessimo, non sarebbe quest'anno. No. Impossibile. No no no. Tutto sarà normale. Totalmente normale.







Presto arriveranno edifici leggendari? u/Square Pepper5755



Ok, sappiamo che questa è una richiesta piuttosto forte, ma no, non ci sono edifici leggendari in arrivo. Non siamo particolarmente contrari all'idea, perché no, giusto? Ma per il momento non abbiamo pensato a nulla che ci soddisfi.



Curiosità: all'inizio la trivella goblin doveva essere una leggendaria, ma poiché la carta che abbiamo rilasciato prima era già una leggendaria (strega madre), abbiamo deciso di farne una carta epica.







Quali sono le possibilità di una modalità 3v3. Se non ce ne sono, quali sono alcuni dei motivi per cui bocciarla? u/Robot_Seth



L'abbiamo testata tempo fa, ma era troppo caotica, non eccezionale in termini di visibilità e telefoni che bruciavano. Onestamente, questo non è qualcosa che vogliamo provare in questo momento.







Potete rendere il pass stagionale acquistabile in gemme? u/AliRB2000



Sfortunatamente, questo non funzionerebbe nell'economia del gioco attuale.







Siete soddisfatti dello stato attuale del gioco? u/ayyerr32



Sì! Come abbiamo detto prima, il 2021 è stato un grande anno per Clash Royale e siamo felici di dove siamo ora, ma abbiamo ancora molte idee per migliorarlo!







Chi è veramente la pekka? Qual era l'idea alla base? u/KsPro7



È una guerriera feroce e... questo è tutto ciò che sappiamo.







Le sfide delle super truppe potrebbero diventare un minigioco stagionale? u/LightStarCR



Sì! Non così spesso, non come un evento stagionale, ma sicuramente il supermastino lavico è stato il primo test per questo tipo di nuove sfide e siamo abbastanza contenti del risultato e della risposta dei giocatori :)







Aggiungerete mani iniziali "personalizzate"? tu/Patrikinjo



Ciò potrebbe accadere in una modalità di gioco speciale (e in realtà puoi già scegliere quell'opzione nelle battaglie amichevoli 1v1), ma non è qualcosa che vogliamo implementare nel gioco per tutte le battaglie.



Pensiamo che una parte importante del gioco sia l'adattabilità. Quando non hai esattamente la carta che desideri in mano, come reagisci? Ti adatti alla mossa di un avversario?



Con mani iniziali fisse, ci sarà una "mano iniziale in meta" che si svilupperà e, sicuramente, il gioco sarebbe molto meno divertente da giocare e da guardare.







A cosa stanno effettivamente lavorando gli sviluppatori? u/SirAlphaSan



Al prossimo aggiornamento :D



Più seriamente, l'obiettivo principale di questo aggiornamento è stato la rielaborazione del codice per metterci in forma e non avere problemi per il resto dell'anno.



Ad essere sinceri, vediamo il prossimo come un aggiornamento "meno importante" in termini di contenuti per i giocatori.



Abbiamo lavorato molto sul back-end e quindi potrebbe sembrare un po' più "leggero" rispetto ai nostri precedenti.



Tuttavia, questo ci sta preparando per le cose in arrivo nei futuri aggiornamenti.







Quando scegliete i progetti grafici per i nuovi personaggi, immagino che tutti ne abbiate più di uno e finite per sceglierne solo 1. Se questo è vero, potete pubblicare le immagini di alcuni dei disegni, dei progetti grafici scartati? u/EVOSexyBeast



Sì! In realtà condividiamo alcune delle nostre concept art e dei primi progetti sui nostri canali social!



Lanciatore di barbari

Arciere magico

Macchina volante





Come posso iscrivermi alla CRL? u/lukafried



Tutto ciò che devi sapere è sul sito Web di Clash Royale Esports!







Come vi vengono in mente le idee per carte, sfide, modalità di gioco e altri aggiornamenti? u/LionHeart_13



Ognuno nella squadra può avere la propria idea per qualsiasi cosa e ne discutiamo. Se ha del potenziale e può funzionare bene, iniziamo a lavorarci.







-------------------



Grazie mille per tutte le domande!