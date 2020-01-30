首日賽程，知名戰將Lucas與新秀Mini Mau雙雙站穩於勝者組， Viiper、Samuel、ReicherT與Sado則各有表現與失誤，暫居敗者組，而奪冠熱門的Light則在大家意料之外提前出局，AgonyKing也因經驗略顯不足，抱憾而歸。

第二日賽程，率先進行敗者組第二輪對決，首場由Samuel迎戰Viiper，前者以黑王礦自閉套拿下首局勝利，後者不甘示弱以武神桶套與皇豬迫炮連追兩局拿下該場勝利。接著上演Sado與ReicherT之爭，ReicherT讓一追二以超騎姥墓園、騎士桶追擊，飲恨落敗。勝者組Mini Mau碰撞Lucas，Lucas展現王者風範以超騎羊、電巨王子龍送對手到敗者組。

敗者組第三輪，由Viiper對上ReicherT，首局ReicherT以大皮羊驚險獲勝，次局不給對手機會以騎士墓園收掉，第四輪，ReicherT交手Mini Mau，Mini Mau先以超級毒羊輾過對手超騎暗夜牌組，隨後再以皇豬衛隊熔爐收下勝利。

來到冠軍賽，首局，Lucas以皇巨漁大師戲耍了Mini Mau的武神煙火炸彈桶，但Mini Mau也不是好惹的，第二局就以狗礦漁大師讓對手的騎士豬煙火毫無發揮之力，進入第三局，Lucas就抓住機會讓Mini Mau觸發自己的國王塔優勢開局，一來一往，正當眾人以為Lucas要收下勝利，Lucas過於急躁進攻，讓對手抓住反打機會，Mini Mau成功取得該場勝利。

冠軍賽第二場對決，Lucas重振士氣，調整狀態以黑王礦自閉套應戰，Mini Mau則以迫炮墓園上場，雙方你來我往，最終Lucas抓住機會完成斬殺，第二局，Lucas以皇豬迫炮迎戰對手的皇骨雙巨套，Lucas不斷以快攻讓Mini Mau疲於防守，最終Lucas拿下勝利，成為首位二連霸的月度決賽冠軍！