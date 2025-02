Pensi di avere le carte in regola per giocare come un pro-player di Clash Royale?



In tal caso partecipa alla sfida mazzi CRL al buio e metti alla prova le tue abilità usando i mazzi ufficiali dei team che andranno a giocare le finali mondiali della CRL!

I migliori team della Clash Royale League, provenienti da tutto il mondo, hanno selezionato un mazzo che li rappresenta… Adesso tocca a te far vedere di che pasta sei fatto e portare a casa la vittoria!

TOCCA l'immagine del deck per copiarlo in uno dei tuoi slot!