Wow, devi essere proprio il migliore per affermare questo! Le 20 vittorie, però, non ti garantiscono ancora un posto tra le fila di uno dei team della CRL. I team hanno la totale libertà di ingaggiare (o no) i vincitori della sfida. I top player provenienti dalle qualificazioni vedranno inviate le informazioni che li riguardano direttamente ai team CRL. Da lì in poi, i team determineranno chi vorrebbero continuare ad osservare ed, eventualmente, ingaggiare.



Ricorda, i team non stanno solo cercando un abile giocatore di Clash Royale ma una persona a modo. Questo significa che la loro ricerca si concentrerà anche sul piano della maturità, personalità, passione, iniziativa, sul come ci si relaziona con gli altri, sulla presenza online e la sportività, tra le tante altre qualità che bisogna possedere.



I team CRL che sono interessati a conoscerti si faranno sentire direttamente.